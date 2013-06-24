Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

Укрзалізниця вдячна Київському відділку Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України за те, що повірили та переконали перевізників відправити свої вантажівки залізницею. Також вдячні Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України за те, що подбали про безпечне курсування поїзда по території України.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.