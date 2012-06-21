Завершено реалізацію третього національного плану дій з упровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» за 2016—2018 роки. Розроблення цього плану дій увійшло як приклад успішної практики партнерства органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства до посібника участі та спільного творення партнерства, який підготувала група підтримки керівного комітету ініціативи.
Реалізація плану дій передбачала тісне партнерство органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. За два роки його реалізації забезпечено можливість отримання близько 100 адміністративних послуг в електронній формі; створено єдиний державний веб-ресурс РМАР «Відкрите просторове планування» для швидкого пошуку чинної містобудівної документації; забезпечено розкриття на постійній основі даних про будівництво, реконструкцію та ремонти автомобільних доріг державного значення згідно з міжнародними стандартами ініціативи з прозорості інфраструктури (CoST); створено систему громадського контролю за публічними закупівлями DoZorro; опубліковано два звіти з ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні; забезпечено функціонування електронного сервісу https://ecomapa.gov.ua для громадського контролю за несанкціонованими сміттєзвалищами; запроваджено систему Community policing; розроблено законопроект «Про публічні консультації»; розпочато інтеграцію в ЦНАПи послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон і державної реєстрації актів цивільного стану; відкрито відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і на Єдиному державному порталі відкритих даних; розроблено концепцію розвитку електронної демократії в Україні.
У першій декаді грудня 2016 року під час глобального саміту партнерства «Відкритий уряд» у Парижі електронну систему публічних закупівель ProZorro було визнано переможцем третьої щорічної премії Open Government Awards 2016.
Україна стала першою у світі країною, яка долучилася до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.
Уперше урядовий звіт, крім офіційної інформації, містить конкретні приклади використання інструментів відкритого уряду, надані інститутами громадянського суспільства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»