Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У зв’язку із обмеженням перевезення пасажирів під час карантину в Миколаєві виникли великі черги на міський транспорт. Люди не можуть дістатися роботи та віддалених мікрорайонів міста. Звісно, ситуація викликає обурення містян, до того ж не всі перевізники випустили на маршрути весь свій рухомий склад. І тоді дуже важливе рішення запропонували небайдужі миколаївці, які створили в меседжері для смартфонів «Viber» групу «Попутка Миколаїв».
Це не таксі, ціна узгоджується між пасажирами та водієм, зазвичай, як компенсація за паливо. Адміністратор групи Олександр пропонує всім, хто звертається помічати себе хештегом, як пасажир чи водій, вказувати маршрут та час запланованого проїзду. Замовлення слід відправляти заздалегідь та не частіше одно разу на добу, що підвищує вірогідність співпадінь за часом та маршрутом. Повідомлення без номеру телефону видаляються автоматично, в групі не допускається бан, лайки, обговорення, реклама, повідомлення не за темою.
Нині в групі вже понад три тисячі учасників, маршрути – від міських та приміських до міжобласних. Як зазначає адміністратор Олександр, звертаючись до містян, «така група дуже полегшить наше пересування містом і в області, тож давайте докладемо зусиль, щоб побільше людей дізналися про цю корисну групу. Я дуже часто підводжу людей безкоштовно, чого і вам раджу, шановні водії. Давайте допоможемо один одному, і поставимося з розумінням до пасажирів які зіткнулися з проблемою».