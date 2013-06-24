В Офісі Президента України відбувся брифінг про поточну безпекову ситуацію в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм. За дорученням Глави держави захід провів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Участь у брифінгу взяли Міністр енергетики України Герман Галущенко, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, Надзвичайний і Повноважний посол України в КНР Павло Рябікін та інші державні діячі і керівники відомств. Про це повідомляє Урядовий портал.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН. Він підкреслив, що наша держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру.

Очільник Міненерго Герман Галущенко своєю чергою поінформував іноземних гостей про небезпеки і ризики у зв'язку із захопленням росією Запорізької АЕС.

«Кожна хвилина перебування на станції російських військових і техніки – це прямі ризики для ядерної і радіаційної безпеки всього континенту», - наголосив Міністр.

Герман Галущенко зауважив, що своїми діями росіяни порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки. Вони продовжують утримувати в заручниках персонал станції, застосовуючи психологічний і фізичний тиск.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту жорстко відреагувати на факти ядерного тероризму, які вчиняє росія. Для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки континенту ЗАЕС має бути деокупована, демілітаризована і повернена під повне керівництво українського оператора, який забезпечить безпечну експлуатацію об’єкта», - зазначив Міністр.