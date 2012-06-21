ПЕРЕЛІК НОМІНАНТІВ
ТВОРИ,
подані на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки
за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2019 рік
У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»
1. Василь Шкіря «Тайстра казок» (ДП «ВДБВ «Карпати»)
2. Василь Шкіря «Шаркань» (ДП «ВДБВ «Карпати»)
3. Лариса Каленська «Дружбі навчив короп» (ПП «Ексклюзив систем»)
4. Зоряна Лист (Лариса Каленська) «Як Нехотійко став козаком» (ТОВ «Імекс-ЛТД»)
5. Сергій Коломієць «Совість землі» (ПП «Художньо-рекламне агентство «Дивосвіт»)
6. Василь Прухницький «Хлопчик малює казку» (ПП «Волинська мистецька агенція «ТЕРЕН»)
7. Олена Добровольська «Історія хлопчика Добряна, або Небезпека нецензурних слів» (ТОВ «Твори»)
8. Ніна Кук (Н.А. Куконіна) «Небесні ноти. Казка про зачароване місто» (ТОВ «Муніципальний видавничо-інформаційний центр «Місто»)
9. Сергій Бакуменко «Малятам про кошенят» (ТОВ «Мандрівець»)
10. Оксана Барнич «Спілкуймося правильно! Словник» (ТОВ «Видавництво «Десна-Поліграф»)
11. Ольга Купріян «Боброго ранку!» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
12. Галина Ткачук «Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
13. Наталія Ясіновська «Українка по-американськи» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
14. Наталія Третяк «Пігулка на ніч від Сашуні та Настуні» (ТОВ «Гамазин»)
15. Сергій Карюк «Остання босорканя» (ТОВ «Гамазин»)
16. В’ячеслав Купрієнко «Мишасько і розгардіяш» (ТОВ «Гамазин»)
17. Сашко Лірник (Олександр Власюк) «Казки Лірника Сашка. Том 2» (ТОВ «Гамазин»)
18. Христина Венгринюк «Легенди Чернівців від Чорної Вівці» (ТОВ «Видавництво «Книги — ХХІ»)
19. Андрій Тужиков «Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет» (ТОВ «Видавництво «Книги — ХХІ»)
20. Сашко Дерманський Трилогія «Чудове Чудовисько», «Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ» і «Чудове Чудовисько і Погане Поганисько» (ТОВ «Видавничий дім «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»)
21. Василь Степаненко «Оповідки на добраніч» (ТОВ «Видавничий дім «АртЕк»)
22. Анастасія Шевердіна «Крамниця щастя» (ТОВ «Час Майстрів»)
23. Кристина Терьохіна «Слон під ліжком» (ТОВ «Час Майстрів»)
24. Тетяна Димань «Хотіла б я піснею стати» (ТОВ «Видавництво «Знання України»)
25. Тетяна Димань «Чарівниця» (НВДЛ «Веселка»)
26. Вікторія Галєх «Розіп’ята муза» (ПП «Стпрес»)
27. Олег Майборода «Знаю я один секрет» (ДП «ВСВ «Світ»)
28. Любов Базь «De Profundis» (КП «Редакція журналу «Однокласник»)
29. Наталія Гузєєва «Любов та 17 страждань Петрика П’яточкина» (ТОВ «студіо КАПІ»)
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»
1. Сергій Коломієць «Совість землі» в художньому оформленні Марії Панченко (Полтавська обласна організація Національної спілки художників України)
2. Антон Шапка «Татова борода» в художньому оформленні Наталії Самарець (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
3. Геннадій Меламед «Найкращий татусь» в художньому оформленні Наталії Стешенко (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
4. Ольга Купріян «Мамонт» в художньому оформленні Грасі Олійко (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
5. Геннадій Меламед «Дивний світ» в художньому оформленні Олексія Хомича (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
6. Даніель Пеннак «Той ще песик» в художньому оформленні Олега Петренка-Заневського (ТОВ «Час Майстрів»)
7. Юрій Нікітінський «Страшенно-хуліганська книжка» в художньому оформленні Віталія Кириченка (ТОВ «Час Майстрів»)
8. Сергій Скарбник «Латушо» в художньому оформленні Альони Колєсніченко (ТОВ «Видавництво «РАНОК»)
9. Олег Майборода «Знаю я один секрет» в художньому оформленні Вікторії Дунаєвої (ДП «ВСВ «Світ»)
У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»
1. Лялькова вистава «Лісова пісня» Полтавського академічного обласного театру ляльок, режисер-постановник Олександр Іноземцев
2. Лялькова вистава «Про Івана і Кота» Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки, режисер-постановник Михайло Урицький
У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»
1. Короткометражний анімаційний фільм «Пуповина» творчий колектив ТОВ «Маркус-фільм» у складі: автор сценарію, режисер Олександр Бубнов, художник-постановник Сергій Майдуков, композитор Микита Моісеєв, звукорежисер Марія Нестеренко
2. Повнометражний анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», режисер, арт-директор, аніматор, ілюстратор, дизайнер Олег Маламуж (ТОВ «Анімаград»)
3. Повнометражний анімаційний фільм «Микита Кожум’яка» творчий колектив Української анімаційної студії «Panama Grand Prix» у складі: автор сценарію Олена Шульга, художник-постановник Сергій Могильний, композитор Сергій Круценко, аніматор Юрій Борисенко, моделер Антон Титов
4. Національний ігровий повнометражний фільм «ПРИГОДИ S МИКОЛАЯ» творчий колектив ТОВ «Біг Хенд Філмз» у складі: режисер Семен Горов, сценарист Антон Базелінський, актори Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко
5. Короткометражний ігровий фільм «Олександр Заступник Сумський» творчий колектив ТОВ «ТРК «Відікон» у складі: автор ідеї, режисер-постановник Наталія Братушка, автор сценарію Людмила Говійна