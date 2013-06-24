В розпорядження Державної служби з надзвичайних ситуацій поступила перша машина для підготовки ґрунту до розмінування, розроблена та вироблена в Україні. Презентація машини відбулася 27 жовтня 2023 року на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. Техніку, придбану за кошти обласного бюджету Харківської області, передав саперам голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як було зазначено під час презентації, машина для підготовки ґрунту до розмінування, створена харківськими виробниками - це перша сертифікована вітчизняна машина такого типу. Вона проста у використанні, обслуговуванні та ремонті, коштує порівняно недорого - 5 млн 600 тис. грн. До того ж оператори не матимуть проблем з запчастинами.

Вже найближчим часом отримана саперами техніка вийде працювати на поля. А до кінця листопада до Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС надійде ще одна машина для підготовки грунту, закуплена за кошти обласного бюджету.

«Вітаю харківських виробників, які створили першу вітчизняну машину для підготовки грунту для розмінування і успішно пройшли сертифікацію. Це хороший приклад для всіх вітчизняних винахідників та виробників. Приклад того, що взаємодія державних, місцевих органів влади, виробників дає швидкий результат. Приклад того, що держава зацікавлена у розвитку і масштабуванні виробництва української техніки та обладнання для розмінування. Ми будемо усіляко сприяти такому розвитку, а також локалізації на базі українських підприємств виробництва техніки закордонних зразків», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, цього тижня в Міністерстві економіки також відбулася нарада за участі заступників Міністра економіки Ігоря Безкаравайного та Надії Бігун, представників Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту, Федерації роботодавців України та вітчизняних виробників, під час якої обговорювались питання закупівлі на потреби ДССТ техніки та обладнання українського виробництва.