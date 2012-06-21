Перші ссавці на Землі були дрібними мишоподібними істотами, що плуталися під ногами у динозаврів. Проте, вже на початку своєї історії звірі цілком розуміли переваги соціального життя. Співробітники Вашингтонського університету в Сієтлі відновили за знайденими рештками спосіб життя Filikomys primaevus – дрібного ссавця з вимерлого роду бугорчатих.



Багато кісток F. primaevus виявили при розкопках в відомому палеонтологічному місці під назвою «Яєчна гора» у західній частині штату Монтана. Тут було багато динозаврових гнізд, і тут досі знаходять залишки зовсім маленьких дитинчат динозаврів, які навряд чи навіть вміли ходити. Неподалік від гнізд динозаврів вдалося розкопати рештки F. primaevus, які належали щонайменше 22 особинам. Ці F. primaevus жили майже 75,5 мільйона років тому, якраз під час розквіту древніх плазунів.

Рештки звірів знаходили не поодинці, а по двоє – по п'ятеро; близько тринадцяти особин були знайдені на площі в 30 м2 в одному шарі породи. Будова їх скелета говорить про те, що вони жили в норах, які самі рили. В їх групах були кістки декількох дорослих особин молодші і старші. Звідси можна зробити висновок, що ці групи – не просто сім'ї з батьками і дитинчатами, а те, що F. primaevus були справжніми соціальними тваринами, подібними до прайдів левів, стаду слонів чи гурту мавп (хоча навряд чи ми зможемо дізнатися подробиці їх соціального життя – яка у них була ієрархія, поділ праці тощо.).

Колись вважалося, що соціальність у звірів почала прокидатися після того, як динозаври вимерли. Однак, як видно, це сталося раніше. Соціальні навички підвищують шанси вижити, що особливо до речі, якщо виживати доводиться під ногами у динозаврів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»