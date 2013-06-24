За підтримки Мінцифри компанія Microsoft спільно з ДП «АНТОНОВ» випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator і створила цифрову копію української «Мрії». Тепер кожен зможе спробувати себе у ролі пілота найбільшого у світі літака. Кошти з продажу доповнення «Mryia» підуть на відновлення реального АН-225 «Мрія», який рік тому знищили російські окупанти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Літак “Мрія” дійсно унікальний, адже не має аналогів у світі. Він побудований лише один. Це авіаційна знаменитість та символ України, про який знає кожен українець. Рівно рік тому окупанти знищили український літак. Але ми все відбудуємо і відновимо. Вдячний компанії Microsoft та ДП “АНТОНОВ” за ініціативу. Так, кожен зможе віртуально керувати найбільшим літаком і зробить свій внесок у відбудову української “Мрії”», – зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Над створенням цифрової «Мрії» працювали розробники, пілоти та інженери з різних країн. Вони створили детальну копію справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками двигунів. Реалістичність польоту на цифровому літаку протестували справжні пілоти української «Мрії» Дмитро Антонов, Кирило Волегов, Сергій Нечаєв та Євген Башинський. Усе для того, щоб гравець максимально реалістично почувався за штурвалом авіалегенди.

«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти від доповнення Mryia add-on ДП “АНТОНОВ”, яке відбудовуватиме цей потужний літак», – зазначив керівник Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман,.

Авіасимулятор від Microsoft дозволяє спробувати себе у ролі пілота літака. Усі ландшафти і краєвиди у грі ідентичні реальним. Гравець симулятора керує справжнім штурвалом та панеллю приладів. Перед початком гри необхідно обрати літак. Відтепер кожен охочий зможе підняти в небо і «Мрію».

«Сьогоднішня подія є дуже значною для нас — в небо підніметься цифрова “Мрія” і вона стане одним з кроків до відродження реальної “Мрії”. Для нас відновлення “Мрії” — це символ відновлення України після перемоги і знак того, що все буде добре. Саме тому ми радо вітаємо всі компанії, які готові укладати ліцензійні договори на використання “Мрії” у своїх продуктах, оскільки це допоможе пришвидшити відбудову та зробити “Мрію” реальністю. Бо неможливо уявити небо без “Мрії”, а “Мрію” без неба!» – переконаний Генеральний директор ДП «АНТОНОВ» Євген Гаврилов.