Нідерландська поліція у місті Роттердам заарештувала чоловіка, якого підозрюють у причетності до замаху на вбивство журналіста-розслідувача Пітера де Вріза. Підозрюваний тісно пов’язаний з організованою злочинною групою «Ангели смерті», очолюваною Рідуаном Тагі, яка займалася торгівлею наркотиками.

Пітер де Вріз перебуває у важкому стані в лікарні після вогнепальних поранень, зокрема в голову. Минулого тижня невідомий вистрілив у нього кілька разів у центрі Амстердама після того, як журналіст вийшов із телестудії, де брав участь в одній із програм.

Версія про причетність до замаху Рідуана Тагі одна з головних. Тагі вже перебуває під вартою у зв’язку з розслідуванням нападів і вбивств, але багато його спільників залишаються на волі. 21-річний Делано Г., якого підозрюють у замаху на вбивство де Вріза, — племінник одного з найближчих спільників Тагі. Слідство не сумнівається, що це був замовний злочин.

Де Вріз був довіреною особою ключового свідка у справі за участю банди Тагі. Журналіст, досвідчений та сміливий розслідувач кримінальних злочинів, погодився взяти участь у процесі попри поради колег, які відмовляли його від цього. Адже банда Тагі діє за принципом італійської мафії й усуває ворогів і свідків злочинів. На очах де Вріза було вбито адвоката людини, чиєю довіреною особою він погодився бути. Журналіст добре розумів, що теж стає мішенню для небезпечних злочинців, але професійна гідність не дозволила йому відмовитися від прямої участі у розслідуванні.

Колеги Пітера де Вріза намагаються з’ясувати, чому поліція, знаючи, що на журналіста полюють убивці, 21-річний молодик зміг просто так підійти до нього в центрі Амстердама й вистрілити впритул п’ять разів.