Днями Міністерство охорони здоров’я спільно з ВООЗ та громадською організацією «Батьки за вакцинацію» розпочали пілотний проєкт зі збільшення масштабів вакцинації від COVID-19 серед літніх людей. Ініціатива реалізується на Полтавщині в партнерстві з Європейським Союзом за підтримки департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА і Полтавського обласного центру громадського здоров’я.

Із вівторка протягом 6 днів у селах Гаркушинці та Петрівці Миргородської громади розповідають про пункти щеплень та необхідність вакцинації, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Роблять це волонтери — місцеві жителі, зокрема листоноші та медичні сестри.

У цих селах проживають понад 2 тисячі людей, половина з них — старші за 60 років і належать до групи ризику. Їх до пунктів щеплень підвозитимуть. А маломобільних людей вакцинуватимуть удома.

Зробити щеплення можна і під час ярмарку, 17 вересня.

Після отримання результатів пілотного проєкту буде розглянуто рішення про його масштабування на інші регіони країни.

МОЗ нагадує, що глобальне завдання вакцинації від COVID-19 полягає у забезпеченні доступу до вакцини та повної вакцинації всіх пріоритетних груп, а потім і загального населення. Серед пріоритетних груп в Україні вакциновано поки що лише близько 15 відсотків літніх людей.