Заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко повідомив, що з 3 червня на платформі єДопомога з’явилась можливість допомогти онлайн постраждалим від війни лікарськими засобами, сплативши онлайн Передплату в декілька кліків та з будь-якої країни світу https://social.edopomoga.gov.ua/ua/

«На платформі єДопомога потреби людей складають: 62% - їжа, 20% - засоби гігієни, близько 10% - лікарські засоби, інші - не перевищують 8%. Для нашої команди було вкрай важливо знайти партнерів - мережеві аптеки, які зможуть долучитися до платформи швидко та закриють потреби у ліках. Першими до нас звернулися та змогли найшвидше інтегруватися з платформою дві національні мережі аптек - це аптеки 911 та аптеки 3і. Тож відтепер благодійники зможуть оплатити Передплату на ліки онлайн та в декілька кліків, а потребуючі допомоги скористаються нею в аптеках цих мереж», - розповів про нові можливості платформи Костянтин Кошеленко.

Також Костянтин Кошеленко підкреслив, що номінали таких Передплат дорівнюватимуть 300, 500 та 1000 гривень та їх можна буде використати в одній з понад 1000 аптек-партнерів єДопомоги.

«Платформа відкрита до співпраці з мережевими магазинами та аптеками, адже важливо збільшити географію міст та селищ України задля зручного отримання допомоги від благодійників», - наголосив заступник Міністра.

Важливо! Придбати по Передплаті можна тільки безрецептурні лікарські препарати.