Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Цього літа в ході розкопок Сан-Кашано-дей-Баньї (італ. San Casciano dei Bagni), мальовничому тосканському містечку на вершині пагорба в 40 милях на південний схід від Сієни, відомому своїми гарячими джерелами, було виявлено археологічні скарби, в тому числі сотні золотих, срібних і бронзових монет, бронзового путто, голову мармурового бика, п'ять бронзових статуеток, мініатюрні лампи, пояс з бронзової фольги та інші релігійні предмети, які роблять лазні унікально багатим релігійним святилищем, що не впливає як термальний курорт.

Гарячі джерела Сан-Кашано-деї-Баньї з постійною температурою 42 ° C (107,6 ° F) постійно використовуються з тих пір, як етруски окупували цей район. Термальні басейни використовуються в якості купалень під відкритим небом поруч з руїнами римського курорту, побудованого там при імператорі Августі.

В ході торішніх розкопок, що проводилися з липня по жовтень відповідно до протоколів про стан здоров'я COVID, була досліджена покинута земельна ділянка в 20 метрах на південь від басейнів. Археологи тут виявили частину багатошарового римського святилища, збудованого в епоху Августа, яке мало три вівтарі, присвячені Аполону, Ісіді і Фортуні та мармурову статую Гігієї. Стіна з великих, добре вирізаних блоків під святилищем епохи Августа вказує на те, що вона була побудована на ще більш древньому священному місці, датованому епохою еллінізму і, можливо, ще більш раннім етруським походженням.

Святилище сильно постраждало в результаті пожежі в I столітті і було відновлене і розширене. Вівтарі були складені на краю великої лазні приблизно в кінці ІІ століття. Святилище було знову відновлене на початку ІV століття, збудовано кілька невеликих споруд, але до кінця століття древнє святилище було зруйноване. Колони і вівтарі були закладені горизонтально за обітницею, включаючи статую Гігії. Ймовірно, це було пов'язано з християнізацією цього району.

Знайдені тут монети карбувалися за часів правління Августа, імператорів Флавіїв, Траяна, Адріана і Марка Аврелія. Бик був вирізаний в одному з блоків басейну. Створений майстром, «Путто» (маленький хлопчик) носить на шиї священну буллу, а на правому стегні вирізано древній напис, присвячентй підношенню.

Мабуть, найнесподіваніший сюрприз сезону розкопок археологи виявили на поверхні священного басейну. Він покритий «слідами», висіченими на травертині. Усередині них були виявлені сліди свинцю і срібла, тому, коли вони були новими, вони мерехтіли сріблясто-білим кольором у воді. Сліди були різних розмірів – дорослих, юнаків, дітей – і вирізані так, як ніби їх залишили в сандалях. Є також бичачі копита і вуха з людськими зубами. Ця незвичайна релігійна іконографія може бути пов'язана з Ісідою. Також можливо, що віруючі «пішли по стопах» богів у ванні, щоб зберегти своє здоров'я.