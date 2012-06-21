Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коштом Світового банку біля села Копили під Полтавою на автотрасі Київ-Довжанський турецькі дорожні будівельники зводять з нуля міст через річку Ворскла, завдовжки понад двісті метрів, після спорудження якого, а також об’їзду біля села Розсошенці, дорога практично стане автобаном, тобто автомобілі нею зможуть безперешкодно літати, мов птахи. Принаймні в цьому запевняють представники Укравтодору.
Будівництво мосту ведеться у межах проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, світовий спонсор готовий заплатити за нього понад 175 мільйонів доларів.
Полтавцям пощастило, що банкіри взялися профінансувати цей проєкт, тому, що старий міст, на місці якого зводять новий, прослужив майже сімдесят років і вже давно вичерпав свій ресурс. Тому його демонтували й зараз субпідрядник готує подальший фронт робіт для турецької компанії.
Турки, попри скарги на них з боку місцевого населення, що вони перевозять пісок з приміських кар’єрів великоваговим автотранспортом, і руйнують місцеві шляхи, свою дорогу будують якісно.
Тимчасово Ворсклу штучно звузили, її береги в межах будівництва, укріпили.
Недалеко звідси на річці є ще один залізобетонний міст, але оскільки він не такий важливий, його покищо не демонтуватимуть, а тільки зміцнять його верхню частину й фундамент. Потім буде видно, що з ним робити.