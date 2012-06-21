Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Туреччині археологи провели розкопки в полі, яке вважається місцем сельджуксько-візантійської битви 1071 року нашої ери. У ході польових робіт було виявлено нові археологічні свідчення цієї події.

Як повідомляє Daily Sabah, археологи розкопали досить велику ділянку в районі міста Малазгірт на рівнині Муш у східній Туреччині. Їх головним завданням було визначити місцезнаходження поля битви, яка багато в чому визначила сумну долю Візантії.

В історію вона увійшла як битва при Манцикерті – так тоді називався сучасний населений пункт Малазгірт. У 1071 році в полі зійшлися війська Візантійської імперії і султанату Сельджуків, завойовників з Центральної Азії. До речі, існує припущення, що ця битва змінила релігійний світогляд населення Анатолії і стала однією з причин початку хрестових походів.

Битва відбулася 25-26 серпня 1071 року на території Візантії. Військо імперії перевершувало ворога за чисельністю. Однак тюрки-сельджуки під проводом султана Алп-Арслана зуміли його розгромити і взяли в полон візантійського імператора Романа IV Діогена. Викупити своє життя імператору потім вдалося тільки за рахунок територіальних поступок, що поклало початок сельджукському пануванню.

Це була подія, яка багато в чому визначила і сучасну карту світу. Ослаблена Візантійська імперія повністю поступилася османському правлінню приблизно чотири століття потому.

В ході проведених розкопок на передбачуваному місці битви археологи виявили чималу кількість наконечників стріл і списів. Попереднє датування показало, що їх вік в цілому відповідає даті історичної битви.

Це було дуже масштабне дослідження. У ньому взяли участь 35 вчених з десяти університетів Туреччини. Розкопти розпочалися ще в минулому році. Координатором розкопок став професор Аднан Чевік.

Наразі дослідники працюють у трьох різних місцях, розкопуючи територію протяжністю 12 кілометрів від села Гюлькору до міста Малазгірт. А в цілому дослідження охоплює територію площею 150 квадратних кілометрів, від рівнини Муш до гори Сюпхан. Археологи сподіваються знайти місця, де були розбиті табори обох армій.

«У нас дві мети: визначити точне місце битви і розробка методології поля битви, молодої галузі археології в Туреччині, – сказав Аднан Чевік. – Спочатку ми провели магнітне сканування місцевості, а на другому етапі почали розкопки, які в остаточному підсумку й призвели до виявлення артефактів на полі битви».