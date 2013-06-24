Протягом доби російські війська безперервно обстрілювали місто Херсон, передмістя, населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Окупанти накривали мирні квартали з ракетних систем залпового вогню, мінометів, танків, далекобійної артилерії та БПЛА. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час артилерійського обстрілу окупантами смт Білозерка загинула 50-річна жінка, ще четверо місцевих жителів отримали поранення. У селі Кізомис осколками від снаряда поранена 52-річна жінка. Про це повідомляє Урядовий портал.

Внаслідок атаки з лівого берега Дніпра найбільше постраждали прибережні райони обласного центру, там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також складські приміщення. У районі річкового порту російські військові відкрили мінометний вогонь по цивільним, які перетинали річку.

Від травм, несумісних з життям, загинув 68-річний чоловік, ще одного постраждалого з мінно-вибуховою травмою, ранами грудної клітини та стегна госпіталізували в лікарню.

На місцях обстрілів працювали всі екстрені служби МВС: рятувальники надавали допомогу постраждалим, гасили займання, слідчо-оперативні групи поліції збирали речові докази та документували наслідки.