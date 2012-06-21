Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що польські спецслужби розслідують можливу шпигунську діяльність працівників компанії Huawei.
За словами президента, спецслужби виявили «певну діяльністю», яка може мати шпигунський характер. Саме її зараз і розслідують в легальному порядку.
11 січня в Польщі за звинуваченням у шпигунстві затримали високопоставленого співробітника Huawei. А в квітні ЦРУ повідомило, що Huawei фінансує китайська розвідка, Збройні сили країни і Комуністична партія Китаю.
Через «загрози національній безпеці» компанію в травні внесли до «чорного списку» міністерства торгівлі США. Поки в її відношенні діє тимчасова ліцензія, яка дозволяє їй вести справи з американськими компаніями. Після цього будь-яка взаємодія з партнерами в США буде для Huawei забороненою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»