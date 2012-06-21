Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця 2020 року на Макухівському сміттєзвалищі під Полтавою встановлять комплексну сортувальну лінію з дробильною установкою і магнітними уловлювачами пилу для того, щоб за рік сортувати й переробляти до 50 тисяч тонн ТПВ – половину від усього сміття, яке сюди вивозять за цей період часу. Фактично нова сортувальна лінія буде безвідходною, бо те сміття, яке не підлягатиме сортуванню, буде розбиватися подрібнювачами. Наразі місто веде перемовини з фінансовими установами щодо отримання від них кредиту на цю операцію, яка, за приблизними розрахунками, обійдеться місту у 25-30 мільйонів гривень.
Відсортовані скло, метал, пластик реалізовуватиме міське КАТП, яке вже має відповідний досвід і непогано на цьому заробляє.
Згідно з програмою охорони довкілля у місті Полтава на 2017-2021 роки на реконструкцію діючого звалища ТПВ у Макухівці та проведення його рекультивації з міської скарбниці передбачено виділити близько 100 мільйонів гривень.