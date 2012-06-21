На Полтавщині значну увагу приділяють дитячому оздоровленню. Тільки на підготовку до цьогорічного оздоровчого сезону там передбачили з місцевих бюджетів понад 15 мільйонів гривень. На відпочинок у пришкільних закладах витратили понад 11 мільйонів, а на оздоровлення у позаміських закладах — майже 32 мільйони. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 13,4 мільйона. Загалом цього року на дитяче оздоровлення в області спрямували понад 100 мільйонів гривень, або на 40 мільйонів більше, ніж позаторік. Такі дані навели під час виїзного засідання керівництва обласної державної адміністрації, приуроченому підбиттю підсумків відпочинкового сезону в оздоровчих таборах Полтавщини.
Згідно з наведеною інформацією, громади Полтавщини закупили путівок на 20,5 мільйона гривень, а відшкодували їхню вартість на 11, 4 мільйона. Адміністративні територіальні одиниці області освоїли 11,4 мільйона гривень з обласного бюджету, а це 87,4% затвердженої субвенції. Вона становить 13 мільйонів гривень. Це означає, що з певних причин не всі територіальні одиниці витратили кошти повністю.
У Полтавській області 84,5 тисячі дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. З них цього року оздоровилися майже 50 тисяч. Це на тисячу дітей більше, ніж торік. Цього року мережа дитячих закладів відпочинку, яка влітку надавала оздоровчі послуги, зросла на 6 закладів і становить 805 одиниць. Усього 2017-го в таборах такого типу оздоровилися 129 437 дітей.
Цього року спортивно-оздоровчі табори робили акцент на національно-патріотичному вихованні. Функціонувало 356 літніх мовних таборів, їх відвідали 6397 дітей. Це майже на три тисячі більше, ніж у минулі два роки.
Присутній на підбитті підсумків голова Полтавської ОДА Валерій Головко доручив комісії зробити повний моніторинг готовності закладів на наявність проблем, які можуть перешкодити проведенню наступного оздоровчого сезону. Результати перевірки стануть відомі до 1 грудня. Моніторинг дасть змогу містам, районам, ОТГ і області визначити обсяг і закласти кошти на наступний бюджетний рік.
«Приведення до ладу закладів оздоровлення потребує серйозних коштів. Для цього треба скласти чіткий план дій. Спираючись на цю дорожню карту, ми швидко і без проблем підготуємо табори до наступного сезону. Робимо все, щоб створити комфортні умови безпечного літнього відпочинку якомога більшій кількості дітей, — пояснив Валерій Головко. — Під час підготовки й моніторингу комісія звертатиме увагу на три складові: відповідність таких закладів стандартам безпеки, якість харчування й цікаве дозвілля. А пріоритетним залишається питання щодо дітей з неплатоспроможних родин, які не можуть собі дозволити позаміське табірне оздоровлення, й інших пільгових категорій».