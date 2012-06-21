Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На ворсклянських пляжах порожньо, це означає, що купальський сезон завершився. Якщо до 18 вересня там іще засмагали й релаксували, то сьогодні прогулюються лише окремі любителі загартовування та «моржі». З похолоданням різко знизилася температура води у річці, до того ж, піднявся вітер.

У цьогорічному купальському сезоні, за словами начальника міської рятувально-водолазної служби Євгена Савчука, більшість потопельників, як і щороку, за життя дружили із «зеленим змієм». Разом з тим, цьогоріч випадків утоплення було майже вдвічі менше, ніж торік, хоча у зв’язку з пандемією відпочиваючих на пляжах було, як огірків у діжці.

На диво, прозорість річкової води була в межах норми, полтавські пляжі стали чистішими, зручнішими, можливо, тому, що в цьому році за ними вівся належний контроль.