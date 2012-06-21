Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сильні міста, це сильна країна й економіка. З цього виходили засновники організації GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), коли запропонували кілька років тому для нашої країни проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні», яким передбачається модернізація старого радянського містобудування й створення сучасного європейського планування міст.
За кошти урядів Німеччини та Швейцарії відповідну концепцію модернізації розробили й для Полтави. Цю концепцію архітектори міста й спеціалісти з інших міст написали приблизно за 3 роки. Й ось вона готова. В кінці минулого року її затвердили на сесії міськради. Згідно з цим документом за наступні 10 років у Полтаві мають зробити: реконструкцію вулиці Соборності, Центрального ринку, перепланування Київської промзони, реформування транспортної системи, збудувати конгрес-центр і таке інше.
На все це потрібні кошти. Й ось тут ініціатори створення проєкту знову прийшли на допомогу, найближчим часом Полтава отримає 750 тисяч євро на навчання працівників міськради й написання міських проєктів. А всього у межах концепції розвитку міст Україна отримає від урядів Німеччини та Швейцарії 6 мільйонів євро.