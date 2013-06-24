Помер перший Президент України, перший Голова Верховної Ради Леонід Кравчук.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на ФейсбукСН.

«Він зробив величезний внесок у становлення нашої держави. За час президентства Леоніда Кравчука було затверджено головні українські символи: Герб, Прапор і Гімн України, сформовано Збройні сили України, а незалежність України визнана всім світом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до останнього Леонід Кравчук не припиняв брати участь у політичному житті країни та вболівати за мир, незалежність і успіх України. У липні 2020 року він очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Світла пам’ять першому Президентові України. Щирі співчуття рідним і близьким», - підкреслили у СН.

Співчуття з приводу смерті Леоніда Кравчука висловив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Сумна новина і велика втрата. Я був особисто знайомий з ним, чим насправді пишаюсь. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності», - написав Єрмак у Телеграмі.

Світла пам‘ять світлій людині, додав керівник ОПУ.

Як повідомлялося, першому президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку 10 січня 2022 року виповнилося 88 років.