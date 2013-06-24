Вчора, 8 березня 2023 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Питання організації сталості безперервного освітнього процесу є одним із ключових, тому для того, аби навчання тривало, разом з партнерами ми продовжуємо забезпечувати регіони електронними девайсами», – зазначивСергій Шкарлет.

Спільно з начальником Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим та Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим передали керівникам територіальних громад понад 2,4 тис. хромбуків для закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, понад 4 тис. Apple iPad отрималиукраїнські школи.