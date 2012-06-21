Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Один із найстаріших і наймасовіших фестивалів, що проводиться на Закарпатті за часів незалежної України — «Червене вино» в Мукачеві — вперше за всю його історію відбуватиметься у вигляді конкурсу і проходитиме в режимі онлайн. Таке рішення організатори прийняли через діючі карантинні обмеження. Втім, це не завадило зареєструватися та взяти в ньому участь 38 виноробам, більшість з яких добре відомі шанувальникам за участю в попередніх фестивалях.

Вміння учасників оцінюватиме журі, як завжди, в номінаціях: краще вино біле (сухе), червоне (сухе), десертне, а також «Ізабелла» та «Вибір мера». Загалом до розгляду взято 147 зразків.

Щоб надати хоча б частині шанувальників можливості продегустувати вироби кращих виноробів краю, фестиваль-конкурс передислокували в замок «Паланок». Тут відвідувачі, які приходитимуть для огляду архітектурно-історичної пам’ятки та експозицій розташованого в ній музею, зможуть спробувати напої, а відтак замовити їх поштою.

Таким чином організатори планують не втратити реноме популярного фестивалю, який завжди на Старий новий рік приваблював до міста над Латорицею тисячі туристів. Підсумки «Червеного вина», що стартувало 11 січня, підіб’ють 13-го.