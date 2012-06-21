Співробітники департаменту захисту економіки Нацполіції України у 2017 році розпочали роботу з протидії корупції із затримання посадовців-хабарників у Львові та Дніпрі. Нещодавно на гарячому під час отримання неправомірної винагороди поліція затримала чотирьох посадовців.
Так, оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нікопольського відділення Нацполіції та Нікопольської міжрайонної прокуратури затримали заступника начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції Дніпропетровської області під час отримання ним 10 тисяч гривень хабара. Посадовець вимагав гроші від приватного підприємця за непритягнення до відповідальності за порушення правил реалізації ялинок. Еколог виявив, що на 30% ялинок, які продавав підприємець, немає клейм (бирок), протоколу радіаційних вимірів та карантинного сертифіката (акта фітоконтролю). Зловмисника затримали на гарячому під час передачі коштів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають слідчі дії.
Крім того, поліція затримала помічника народного депутата України за підозрою в отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 140 тисяч гривень. Гроші зловмисник вимагав за лобіювання інтересів комерційних структур, а також невтручання в господарську діяльність будівельної компанії Львова.
Було затримано працівника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, який вимагав 13 тисяч гривень за невтручання в господарську діяльність автосервісу, що діяв на території Миколаївського району. Також за вимагання 6 тисяч гривень в обмін на прискорення видачі біометричних паспортів затримали головного спеціаліста Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
Як повідомляє департамент комунікації Нацполіції, затримані посадовці вимагали від громадян неправомірну вигоду на загальну суму майже 170 тисяч гривень. За такі дії їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Остаточний термін покарання визначить суд.
Відділ соціально-правових питань «Урядового кур’єра»