Мінсоцполітики разом з Мінцифрою успішно провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в Дії. Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів.

Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в Дії. Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше.

Користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.

Нагадуємо, що послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах.