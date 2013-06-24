Щодня сотні сміливих працівників докладають титанічних зусиль, аби вчасно доставляти все необхідне. Для армії, бізнесу та всіх, хто цього потребує. Зокрема, перевозять небезпечний вантаж. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Тож хочемо нагадати, що на Гіді з держпослуг є всі потрібні послуги для такого транспортування. Діліться ними з усіма, кому вони можуть знадобитися.

Для дозволу на перевезення

  • Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
  • Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом
  • Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
  • Видача нового свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів у разі пошкодження або втрати

Для маршруту руху

  • Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  • Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  • Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  • Видача дубліката погодження маршруту руху транспортного засобу під час перевезення небезпечних вантажів