Щодня сотні сміливих працівників докладають титанічних зусиль, аби вчасно доставляти все необхідне. Для армії, бізнесу та всіх, хто цього потребує. Зокрема, перевозять небезпечний вантаж. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Тож хочемо нагадати, що на Гіді з держпослуг є всі потрібні послуги для такого транспортування. Діліться ними з усіма, кому вони можуть знадобитися.

Для дозволу на перевезення

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом

Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Видача нового свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів у разі пошкодження або втрати

Для маршруту руху