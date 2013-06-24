Міністерство у справах ветеранів продовжує роботу з підтримки ветеранського підприємництва. З 18 жовтня відкрито конкурс для фінансування громадських об’єднань, які надають послуги ветеранам. Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Ми з Українським ветеранським фондом продовжуємо підтримувати ветеранське підприємництво і громадські організації, які надають послуги ветеранам. Наразі Фонд започаткував конкурс «Варто + ГО», за яким громадські організації, які здійснюють менторську та соціальну підтримку, консультування і супровід ветеранів, членів їхніх родин і сімей загиблих захисників і захисниць, можуть отримати на свою діяльність від 500 тисяч до мільйона гривень», — сказала Юлія Лапутіна.

Вона наголосила, що конкурс абсолютно прозорий, а оцінювати заявки будуть незалежні експерти.

«Фінансування можуть отримати об’єднання зі статусом юридичної особи, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки та мають статус неприбуткової організації. Тобто йдеться про організації, які вже зарекомендували себе. Наші захисники і захисниці потребують найвищої якості послуг, тому експерти надаватимуть перевагу саме таким організаціям», — наголосила міністр.

Також Юлія Лапутіна нагадала про проєкт Українського ветеранського фонду з мікрофінансування ветеранського підприємництва. У його межах відшкодовуються витрати ветеранському бізнесу в розмірі до 20 тисяч гривень, які були понесені після 24 лютого. На сьогодні кошти отримали 42 заявники — ветерани та члени їхніх сімей.

Програма діє до завершення воєнного стану. І відтепер, щоб скористатися цією можливістю, не потрібно додавати документ про статус внутрішньо-переміщеної особи. Достатньо мати ФОП і статус учасника бойових дій. Тобто всі ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть отримати 20 тисяч гривень як відшкодування на ведення власної справи.