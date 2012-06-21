Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
48 годин безперервного читання «Повісті минулих літ» Нестора літописця, і – є Всеукраїнський рекорд! Його встановили студенти факультету української філології Рівненського державного гуманітарного університету.
«Спочатку ми ретельно готувалися, обирали твір. Вирішили, що найкраще підійде одна з найдавніших літературних пам’яток в історії України, складена в Києві в ХІ – на початку ХІІ століть, «Повість минулих літ». Розпочали читати о 12-ій годині 9 листопада, в День української писемності та мови, коли також вшановують Нестора літописця, – розповідає одна з організаторів дійства студентка Наталія Силін. – А завершили о 12 годині 11-го листопада. Кожен читав текст по півгодини, потім його змінював інший. Паралельно вели пряму трансляцію на фейсбук-сторінці факультету, яку міг побачити кожен охочий».
Загалом без жодної зупинки, вдень і вночі, перечитали «Повість…» 14 разів! Тож представник Книги рекордів України зафіксував новий студентський рекорд: патріотичний і нестандартний.
До речі, студенти іншого рівненського вишу – Національного університету «Острозька академія» – встановили вже 10 рекордів України і один – Гіннеса.