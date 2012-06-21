Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як встановили працівники Служби безпеки України, інспектор однієї з виправних колоній на території Черкащини проносив на її територію наркотики для збуту ув’язненим. Якби не пильність правоохоронців, він так би й носив небезпечні передачі до колонії. Протиправні дії зловмисника задокументували і затримали його «на гарячому» під час чергової спроби передати кримінальне зілля до установи. Як повідомила пресслужба відомства, інспектора повідомили про підозру у межах кримінального провадження, відкритого за незаконне перевезення та збут наркотичних засобів. Слідство триває.
На жаль, повідомлення про подібні випадки останнім часом — не рідкість. Очевидно, виправним установам не зайве удосконалити роботу з власними кадрами.