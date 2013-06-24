Протягом 2022 року на базі Тренінгового кіберцентру було проведено близько 30 тренінгів для більш як 150 фахівців зі сфери кібербезпеки. Від початку 2023 року Центр провів профільні навчання уже для понад 80 співробітників, у зоні відповідальності яких – забезпечення кібербезпеки державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури.

Свої професійні навички удосконалюють як співробітники профільних підрозділів Держспецзв’язку, так і відповідальні фахівці інших державних органів, міністерств, відомств та складових сил безпеки та оборони.

Йдеться про практичні тренінги, зокрема, щодо реагування на інциденти кібербезпеки, особливості кібербезпеки промислових систем керування, реверс інжинірингу ШПЗ тощо.

«Зараз Тренінговий кіберцентр здійснює проведення тренінгів за шістьма навчальними програмами, в тому числі за п’ятьма навчальними програмами формату «Кіберзахист». Також маємо окремий тренінг із кібербезпеки промислових систем керування. Неспровокована і несправедлива агресія росії триває в тому числі й у кіберпросторі, тож підвищення рівня практичних навичок кіберзахисту відповідальних фахівців – необхідна складова нашої стійкості, стійкості держави, до загроз», – говорить начальник Тренінгового центру Володимир Міщенко.

Нагадаємо, Тренінговий центр – одна зі складових Кіберцентру UA30, що створений у межах реформи системи кібербезпеки України, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський. Центр проводить кібернавчання і кібертренінги для фахівців із кібербезпеки, які працюють у складі команд (центрів) реагування на кіберінциденти основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та секторальних команд реагування, а також для персоналу, відповідального за забезпечення кібербезпеки на об’єктах критичної інфраструктури держави.