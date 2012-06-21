Василь БЕДЗІР

«Урядовий кур'єр»

Про те, що курс Президента України на оновлення кадрів у правоохоронній системі вивірений і правильний, свідчить реагування правничої спільноти на призначення першим заступником міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна. Згідно з повідомленням на «Урядовому порталі», він 7 вересня обійме посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Це повідомлення схвально зустріли і правозахисники України. Ось що в розмові з нашим кореспондентом сказав з цього приводу президент асоціації захисту прав правників, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош.

«Приємно знати, що на найвищі посади в органах державної влади призначають таких ерудованих та досвідчених управлінців як Євген Єнін, –– зазначив він. –– Кажу це з упевненістю, бо знаю про успішну роботу Євгена Володимировича на попередніх ділянках державного будівництва. Згадаю лише про останній період його діяльності. Зокрема, як юрист кандидат політичних наук він багато зробив для розвитку системи правосуддя на посаді заступника Генерального прокурора. Відтак, ставши першим заступником міністра закордонних справ України, Єнін сприяв підвищенню іміджу нашої країни на міжнародній арені».

«З такими керівниками, як Євгеній Єнін, Україна має перспективу в недалекому майбутньому досягти рівня розвинутих європейських держав у питаннях розвитку економіки, науки, освіти, а також домогтися того, щоб на вулицях наших міст і сіл панували спокій і порядок, а правоохоронні органи діяли лише в межах правового поля. Немає сумнівів, що Євгеній Володимирович внесе свіжий струмінь у діяльність правоохоронців. А ми — адвокати, правники готові підтримувати новопризначеного першого заступника міністра в усіх його ініціативах. Бажаємо йому успіху на високій державній посаді», –– додав президент асоціації захисту прав правників, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош.