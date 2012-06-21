Православна церква України оприлюднила вимоги для вірян та духовенства під час літургії у Софіївському соборі, яку проведуть Вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"З огляду на підготовку до соборної Божественної літургії 22 серпня 2021 р. в Святій Софії, яку очолять Предстоятелі Вселенського Патріархату та Православної церкви України, до уваги духовенства і парафіян повідомляємо наступне: доступ на територію Святої Софії відбуватиметься із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати. На території собору будуть організовані пункти роздачі питної води", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що духовенство для співслужіння повинно мати власне повне облачення жовтого/золотого кольору. До співслужіння та причастя матимуть можливість приступити всі, хто приготуються відповідно до традиції. На території Святої Софії буде організовано сповідь.

У ПЦУ повідомляють, що на богослужіння слід прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки, з собою мати документи, що посвідчують особу. Прохід буде відкрито з 6 години ранку. Також слід звернути увагу на те, що можливості паркування автотранспорту в центрі Києва будуть обмежені.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва проведе 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.

Вселенський патріарх Варфоломій у листопаді минулого року заявив на літургії у Патріаршому соборі на Фанарі, що відвідає Україну з офіційним візитом на День Незалежності 2021 року у відповідь на запрошення Президента Володимира Зеленського.