Незвичний концерт презентували ужгородцям і гостям міста в ці дні. Програма з назвою «Легенди Різдва», яку підготував Заcлужений академічний Закарпатський народний хор, продемонструвала, як це величне християнське свято відзначали наші предки.
Артисти під керуванням художнього керівника та диригента хору Наталії Петій-Потапчук показали особливості відзначення зимових свят, властиві культурам різних національностей. Зі сцени великої зали обласної філармонії, крім українських, лунали й угорські, румунські, словацькі старовинні колядки. Уперше відомий колектив представив народні пісні ромів. Маловідомий варіант коляди «Бог предвічний» проспівав заслужений артист України Петро Матій. Солістка Мирослава Копинець виконала композицію зі збірки «Голоси предків», у якій зібрано твори початку минулого століття. Рідкісні колядки подарували глядачам солісти Яна Садварій, Ольга Свида, Андрій Свид. Звучали і нові — «Христос рождається» та «Народився Бог на санях» на слова Богдана-Ігоря Антонича.
Авторські поетичні рядки про рідний край прозвучали у виконанні артиста хору Василя Матоли. Захоплено зустрічали глядачі й танці у постановці хореографів — класиків цього жанру на Закарпатті Михайла Шутєва, Клари Балог, а також Михайла Суслікова.
Артисти вбралися в автентичний зимовий одяг — гуні, вуйоші та кептарі, а в Закарпатському народному музеї архітектури та побуту позичили старовинні сани. Концерт проходив під супровід звуку трембіт. Адже існує повір’я, що трембіта, яка може звучати в хаті лише на Різдво, усіх тих, хто в ній живе, оберігає від зла.