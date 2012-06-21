Незвичний концерт презентували ужгородцям і гостям міста в ці дні. Програма з назвою «Легенди Різдва», яку підготував Заcлужений академічний Закарпатський народний хор, продемонструвала, як це величне християнське свято відзначали наші предки.

Незвичний концерт «Легенди Різдва» проходив під супровід трембіт. Фото надав автор

Артисти під керуванням художнього керівника та диригента хору Наталії Петій-Потапчук показали особливості відзначення зимових свят, властиві культурам різних національностей. Зі сцени великої зали обласної філармонії, крім українських, лунали й угорські, румунські, словацькі старовинні колядки. Уперше відомий колектив представив народні пісні ромів. Маловідомий варіант коляди «Бог предвічний» проспівав заслужений артист України Петро Матій. Солістка Мирослава Копинець виконала композицію зі збірки «Голоси предків», у якій зібрано твори початку минулого століття. Рідкісні колядки подарували глядачам солісти Яна Садварій, Ольга Свида, Андрій Свид. Звучали і нові — «Христос рождається» та «Народився Бог на санях» на слова Богдана-Ігоря Антонича.

Авторські поетичні рядки про рідний край прозвучали у виконанні артиста хору Василя Матоли. Захоплено зустрічали глядачі й танці у постановці хореографів — класиків цього жанру на Закарпатті Михайла Шутєва, Клари Балог, а також Михайла Суслікова.

Артисти вбралися в автентичний зимовий одяг — гуні, вуйоші та кептарі, а в Закарпатському народному музеї архітектури та побуту позичили старовинні сани. Концерт проходив під супровід звуку трембіт. Адже існує повір’я, що трембіта, яка може звучати в хаті лише на Різдво, усіх тих, хто в ній живе, оберігає від зла.