Учора Президент України Володимир Зеленський побував з робочою поїздкою на Донеччині і відвідав передові позиції українських військових на бахмутському напрямку.

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій. Він поспілкувався з військовослужбовцями, подякував за захист України та вручив державні нагороди. «Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, й нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відвідав госпіталь, у якому лікуються поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута. Поспілкувавшись із військовими, він вручив їм державні нагороди.

Високі відзнаки отримали й військові медики. «Хочу подякувати за вашу фаховість, вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу», — зазначив Володимир Зеленський.