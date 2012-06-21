Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
У четвер,29 липня, президент США Джо Байден видав директиву, яка зажадає від майже двох мільйонів федеральних службовців повідомляти чи вакцинувалися вони від коронавірусу, або чи проходять регулярне тестування?
«Якщо люди вакцинуються, рівень передачі вірусу впаде до мінімуму», – переконаний Джо Байден.
Нагадаємо, що в США досі не вдалося вакцинувати 60% дорослого населення –цього рівня президент США планував домогтися до Дня незалежності, 4 липня.
Глава Білого дому пояснив, що федеральні працівники і місцеві підрядники повинні будуть підтвердити свій статус вакцинації. Ті, хто цього не робить, повинні носити маски на роботі і проходити тестування один або два рази на тиждень. Співробітники, які не повідомлять про повну вакцинацію, також обмежуватимуться на робочі поїздки і повинні фізично дистанціюватися від колег і відвідувачів, повідомила американська адміністрація.
Президент США також дав вказівку уряду поширити аналогічні стандарти на всіх федеральних підрядників, відзначаючи, що повернення до «нормального» режиму може бути прискорене роботодавцями, які просувають імунізацію співробітників. Їх, за словами Байдена, заохочуватимуть.
Байден також дав вказівку Пентагону визначити, як і коли міністерство оборони може додати вакцинацію проти COVID-19 в список обов'язкових щеплень для військових. Міністр оборони Ллойд Остін в зв'язку з цим проведе зустріч з медичними фахівцями міністерства, а також з Об'єднаним комітетом начальників штабів, щоб підготувати рекомендації, заявив в четвер увечері заступник прессекретаря Пентагону Джамал Браун.
Як відзначають експерти, цей довгоочікуваний указ може дати федеральним агентствам право на свій розсуд вимагати докази вакцинації серед співробітників, особливо серед тих, хто працює в медичних установах або регулярно спілкується з американцями особисто. Це один з найбільш «агресивних» на сьогоднішній день указів Білого дому зі стимулювання використання щеплень від COVID-19, підкреслюють аналітики. При цьому в формулюванні директиви відсутній пункт, відповідно до якого начальникам, можливо, доведеться вірити своїм співробітникам на слово, в залежності від того, де вони працюють.