Під час перемовин Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля було обговорено широке коло питань порядку денного.

Сторони сфокусувалися на можливостях допомоги ЄС, щоб максимально скоротити термін постачання вакцин в Україну.

Шарль Мішель запевнив, що ЄС намагається демонструвати якомога сильнішу солідарність з Україною, адже у нас не лише спільні інтереси, а й спільні цінності. Президент Європейської ради відзначив завзятість України під лідерством Президента Володимира Зеленського щодо реформування країни. Співрозмовники детально обговорили антикорупційну та судову реформи, ситуацію навколо Конституційного Суду.

«Судова реформа буде доведена до кінця і буде прозорою та справедливою. Щоб кожен українець міг довіряти судам і бачити, що вони функціонують для захисту їхніх інтересів та законів», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про ситуацію на Донбасі та в Криму. Глава Української держави подякував за санкції. Шарль Мішель укотре підтвердив, що Росія є не посередником, а учасником конфлікту.

Також було обговорено питання «Північного потоку – 2». Президент Європейської ради відзначив важливість енергетичного питання для Європи, серед іншого для безпеки східноєвропейських країн. Сторони підтвердили спільне бачення енергетичної безпеки та щодо будівництва «Північного потоку – 2».

Співрозмовники обговорили підготовку до Саміту Україна – ЄС, який цього року відбудеться у Києві. Обидві сторони відзначили успішність торішнього Саміту. Глава держави подякував за перший транш макрофінансової допомоги Україні у 600 мільйонів євро.

Крім того, порушувалося питання перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Українська сторона відзначила ефективність роботи в цьому напрямі – вже юридично зафіксовано початок перегляду для досягнення амбіції України як лідера регіону і в подальшому – членства в ЄС. Зокрема, йдеться про захист українського малого та середнього бізнесу у Євросоюзі, а також про співпрацю в питаннях цифровізації та зміни клімату.