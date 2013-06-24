Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм українських освітян нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня, присвоєно почесні звання:

«Народний вчитель України», «Заслужений артист України», «Заслужений винахідник України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений художник України».

З нагоди Дня працівників освіти державними нагородами відзначено 97 педагогів: учителів, директорів та викладачів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівника освіти вручив державні нагороди освітянам і сертифікати на отримання премії Глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад.