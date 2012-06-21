У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіальний музей Голокосту, розташований у Вашингтоні.

Президентське подружжя запалило свічки біля пам’ятного знака «Бабин Яр» у Залі пам’яті.

Директор музею Сара Блумфільд ознайомила Главу держави та першу леді з експозицією. Вони зробили запис у Книзі почесних гостей.

Президент України також поспілкувався з лідерами єврейських організацій Сполучених Штатів.

Він зазначив, що високо цінує співпрацю з Меморіальним музеєм Голокосту США, тож привіз з України оцифровані копії 43 листів на ідиші з колекції «Непрочитані листи 1941 року».

«Більшість авторів листів, серед яких і діти, загинула в серпні 1941 року, під час перших найбільших розстрілів єврейського населення в Україні. Сьогодні ми передаємо копії цих цінних документів, які зберігають людський біль і надію, до фондів музею Голокосту США. Сьогодні ми робимо все, щоб «Ніколи знову» справді означало – ніколи знову», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні – особливий день, адже 1 вересня 82 роки тому розпочалася Друга світова війна, яка мала жахливі наслідки, спричинені особливою людською жорстокістю, ненавистю та безсердечністю.

«Нацизм. 82 роки тому він спробував поневолити людство й захопити світ. Він має багато синонімів. Смерть. Голод. Полон. Спалені міста. Спалені села. Спалені люди. Остарбайтери. Концтабори. І один з найбільш моторошних синонімів – Голокост. Його жертвами у Європі стало щонайменше шість мільйонів євреїв. Серед них – півтора мільйона, тобто кожен четвертий, – з України», – зазначив Президент.

Він розповів історію однієї родини – чотирьох братів, трьох з яких разом з їхніми сім'ями розстріляли німецькі окупанти в Україні. А четвертий брат був на фронті й пройшов усю Другу світову, зробивши свій внесок у перемогу над нацизмом.

«У нього народився син. Через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років його онук став Президентом України. І зараз він стоїть перед вами», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що нацизм програв назавжди, але скалічив багато доль і торкнувся майже кожної родини. Тож наступні покоління мають пам’ятати про злочини нацизму, щоб ніколи знову не допустити його повторення в історії людства.

Він також зазначив, що в сучасній Україні ідеологія расизму й нетерпимості не має жодних шансів, і найкращим доказом цього є те, що українці обрали його своїм Президентом.

«Хоча й до цього на це питання було чимало відповідей. Щонайменше – 2659. Саме стільки українців офіційно носять почесне звання Праведників народів світу. За кількістю тих, хто рятував євреїв ціною власного життя, Україна є четвертою країною на планеті Земля», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що своїм указом заснував довічні державні стипендії для українських громадян, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни.

«У народу України не може бути зародків антисемітизму й нацизму на генетичному рівні. Не може бути його ні в серці, ні в душі українського народу, який пережив на своїй землі Бабин Яр», – сказав Глава держави й додав, що в Бабиному Яру за два роки нацисти вбили, за різними підрахунками, до 200 тисяч осіб.

За його словами, з метою гідного вшанування пам’яті цих людей наприкінці 2020 року був підписаний Указ Президента «Про заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». І сьогодні там створені концептуально нові об’єкти, які розповідають історію трагедії мовою сучасних технологій для сучасних поколінь.

«Менш ніж за місяць, 29 вересня цього року – 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Ми будемо вшановувати пам'ять його жертв протягом тижня, до 6 жовтня. Я від щирого серця хочу запросити вас разом з вашими дітьми та онуками до України, до Києва. Щоб усі ми разом змогли помолитися за душі всіх загиблих у Бабиному Яру та під час Голокосту загалом. З глибокою шаною до пам’яті минулих поколінь. З непохитною вірою в мир для наступних поколінь», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що українці завжди шануватимуть пам’ять про жертв Шоа.

«Наше серце може повною мірою усвідомити цю трагедію, адже ми й самі пережили не одну трагедію – трагедію Голодомору-геноциду. Від цього не можна відвертатися. Не можна відвертатися від трагедії, яку ми переживаємо сьогодні. Це війна на Донбасі. У ній гинуть українські громадяни різних віросповідань – православні, юдеї, католики, мусульмани та багато інших», – констатував він і додав, що «про це не можна забувати, цього не можна не помічати».

«Не можна думати, що це стосується тільки України, що це стосується відносин України та Росії, що Донбас і Крим – це чиясь чужа проблема. З порушення міжнародного права, з порушення прав людини, з ізоляції, з убивств та ув’язнень починається геноцид», – сказав Президент.

Тож він закликав не бути байдужими до війни на Донбасі, до окупації Криму та до України, адже, як сказав нобелівський лауреат, бранець Аушвіца та Бухенвальда Елі Візель, «протилежність любові – не ненависть. Це – байдужість».