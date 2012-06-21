Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Кишиневі взяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Глави держав переглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих Національних Зборів. Після цього президенти пройшлися центральною вулицею Кишинева.

Володимир Зеленський у своєму вітанні, адресованому Маї Санду з нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова, побажав молдовському народу миру, злагоди та процвітання.

«Незалежність обох наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна та Молдова відстоюють і сьогодні. Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України та хочу запевнити, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у вітанні Володимира Зеленського.

ДОВІДКА "УК"

27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. Декларація проголосила Республіку Молдова суверенною та незалежною державою, яка може «вільно, без втручання ззовні вирішувати своє сьогодення та майбутнє відповідно до ідеалів і святих устремлінь народу в історичному й етнічному просторі його становлення». Відтоді цього дня відзначається національне свято – День незалежності Республіки Молдова.