Розпочато постачання нових пікапів Mitsubishi L200 для українських прикордонників за програмою «Посилення спроможності Державної прикордонної служби в галузі безпеки північного та східного кордону України». Перша партія автомобілів прибула до Окремої комендатури охорони і забезпечення Держ­прикордонслужби у Києві. Допомогу спрямовано на підвищення ефективності службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони північного та східного державного кордону України, повідомляє пресслужба МВС.

План спільних дій між Держприкордонслужбою та Посольством США торік 10 грудня підписали перший заступник голови ДПСУ й начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні. Загальна сума допомоги за цим проєктом має сягнути 20 мільйонів доларів. Окрім транспортних засобів високої прохідності, прикордонники отримають переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи, модульні захисні балістичні бронежилети та багато іншого необхідного обладнання.