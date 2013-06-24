Прапор України сьогодні наповнений значно більшими сенсами, ніж будь-коли раніше. Синій — мирне небо над усією країною. Це безпечне для купання та судноплавства Чорне й Азовське моря. Це могучий Дніпро та відновлене Каховське водосховище.

Жовтий колір — лани родючої української землі. Піски на узбережжях нашого Криму й Херсонщини. Це тепле сонце на Запоріжжі, Донеччині й Луганщині. А разом синій та жовтий кольори — символ хоробрості й незламності. Символ народу, який виборює власну свободу та незалежність.

У кожному куточку світу, де б ми не побачили український прапор, він нагадує про сміливість і подвиг українців. І він неодмінно повернеться в кожен куточок української землі. І замайорить над усією нашою Україною. Дякуємо кожному, завдяки кому ми сьогодні маємо гордість бачити над нашими містами синьо-жовтий стяг.

З Днем Державного прапору!