Ідея міжобласного мистецько-екологічного конкурсу-фестивалю «Мости над Россю» народилася 14 років тому як відгук творчих людей на одну з найгостріших проблем сучасності — екологічну. Мало не щороку старовинне місто потерпало від забруднення води у колись найчистішій українській річці Рось. Її нині злочинно отруюють підприємства, а також жителі прибережних смуг, які не переймаються очищенням побутових стоків.
Ось і цими днями Корсунь-Шевченківський зібрав поетів, музикантів, співаків, щоб засобами мистецтва вкотре привернути увагу до наболілого. Щоправда, неприємна новина з Вінниччини про забруднення притоки річки Рось трохи зіпсувала настрій учасникам зібрання. Однак пісні про Рось, рідний край, народні мелодії збадьорили людей, яких сюди приїхало чимало. Вони у відгуках про конкурс підкреслювали його актуальність. Гран-прі дісталося Анні Христенко із Драбова за виконану акапельно автентичну пісню-веснянку, записану в селі Білоусівка.
Як зазначила начальниця відділу культури райдержадміністрації Ірина Трунцева, фестиваль був представницьким. Хоч гостей з інших областей і поменшало, додалися учасники з різних районів Черкащини. Отож місію фестивалю — привернути увагу до стану довкілля і долі Росі зокрема — успішно виконано. На конкурсі побували і почули думку людей і міський голова, і громадські екологи та активісти, які не дають заснути владі та управлінню водними ресурсами.
Життя підтвердило, що людська тривога про долю Росі не безпідставна. Очевидно, самодіяльним артистам та працівникам культури слід ще гучніше бити на сполох, будити громадянську свідомість і совість тих людей, від яких залежить безпека довкілля і чиста вода в Росі.