Європейці дедалі більше купують «зелений» транспорт. Продажі екологічно чистих автомобілів у ЄС у 2016 році зросли на 9,7%.
Загалом в країнах ЄС було придбано 206584 електромобілі і гібридних автомобілі, що живляться від акумуляторів, згідно з останніми даними Асоціації європейських автовиробників.
Найбільший поступ продемонстрували гібридні технології — зростання у 17,2%. На спільному європейському ринку за рік було придбано майже 113 тисяч таких автівок. Продажі електромобілів зросли на 2,9% — до 91 тисячі.
Однак у період з жовтня по грудень продажі впали на 10,6% порівняно з четвертим кварталом попереднього року. Аналітики це пояснюють незвично високим попитом на екологічно чисті автівки наприкінці 2015-го.
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