Американські дієтологи радять, що при схудненні важливо відмовитися від певних продуктів. Деяка їжа навпаки сприятиме набору зайвої ваги.
Фахівці назвали продукти, вживання яких провокує ще більший апетит. Так батончики, фруктові йогурти і деякі сухофрукти засолодкі, що може негативно позначитися на фігурі. Після їх споживання, рівень глюкози в крові різко підвищується, а потім також швидко знижується, що викликає у людини відчуття голоду.
А поласувавши молочним шоколадом, зазвичай людини знову хоче з'їсти щось солодке або жирне.
Морозиво також калорійний і дуже небезпечний продукт для фігури. Надто, з’ївши порцію морозива, організм знову вимагає їжі, внаслідок цього ми переїдаємо.
Шоколадні тістечка та інші кондитерські вироби також різко підвищують рівень цукру в крові і стимулюють апетит.
В чіпсах міститься велика кількість солі, що призводить до перевищення добової норми калорій на 11% і переїдання.