На Яворівському полігоні на Львівщині почалися багатонаціональні військові навчання Rapid Trident — 2020. «Я радий розпочати робочу поїздку на Львівщину саме з візиту до міжнародного центру миротворчості та безпеки. Радий зустрітися з українськими воїнами й нашими друзями — військовими армій країн НАТО. Вітаю всіх вас із початком наймасштабніших міжнародних військових навчань», — наголосив Президент Володимир Зеленський.
Навчання посилять оперативні можливості українського війська, поліпшать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО. Тобто вони стануть важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції України й містком передачі міжнародним колегам унікального бойового досвіду, здобутого ЗСУ від початку російської агресії на Донбасі у 2014 році.
З 16 по 25 вересня на Львівщині, повідомляє УНІАН, перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 10 країн. Залучатимуть бронетехніку й проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти гелікоптери і літаки армійської авіації тощо.