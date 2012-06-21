Мільярди равликів захопили популярний пляж у Флориді. Скрізь на пляжі Сент-Піт, куди сягає око, — бурий килим з крихітних молюсків. Мрія любителя екзотичних страв! Равлики також помічені на пляжі Форт-де-Сото.
Відео зняв любитель природи Майкл Мак-Карті у минулі вихідні, коли на піщаний берег виповзло найбільше молюсків.
Відпочиваючі часто зустрічають цих мініатюрних створінь в районі затоки Сан-Франциско, але не в таких величезних кількостях.
Поки не ясно, чому равлики вирішили вибратися на узбережжі, але видовище, без сумніву, гідне перегляду.
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