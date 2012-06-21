Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»

Бенчмарк AnTuTu знову в інформаційному полі зі свіжими рейтингами щодо смартфонів. На цей раз представлений список Android-пристроїв, які подобаються своїм власникам найбільше.

Honor 30 Pro +

Honor 30 Pro +

Рейтинг складено за даними за липень 2021 року. Найвищі оцінки в ньому отримали минулорічні флагманські смартфони, а саме Honor 30 Pro + і Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Третє місце зайняв більш новий Oppo Reno6 Pro 5G.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Експерти AnTuTu припустили, що причиною появи Oppo Reno6 Pro 5G в рейтингу задоволеності стала «ідеальність» новинки для жінок.

Oppo Reno6 Pro 5G

Крім цього користувачі задоволені смартфонами Oppo K9 5G, Huawei Mate 30 5G, Meizu 18 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Huawei P40 Pro +, Meizu 18 і Nubia Red Magic 6 Pro.
 