Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Бенчмарк AnTuTu знову в інформаційному полі зі свіжими рейтингами щодо смартфонів. На цей раз представлений список Android-пристроїв, які подобаються своїм власникам найбільше.

Рейтинг складено за даними за липень 2021 року. Найвищі оцінки в ньому отримали минулорічні флагманські смартфони, а саме Honor 30 Pro + і Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Третє місце зайняв більш новий Oppo Reno6 Pro 5G.

Експерти AnTuTu припустили, що причиною появи Oppo Reno6 Pro 5G в рейтингу задоволеності стала «ідеальність» новинки для жінок.

Крім цього користувачі задоволені смартфонами Oppo K9 5G, Huawei Mate 30 5G, Meizu 18 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Huawei P40 Pro +, Meizu 18 і Nubia Red Magic 6 Pro.

