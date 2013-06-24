Один із лідерів вищої освіти України — Національний університет біоресурсів і природокористування — динамічно розвивається й активно долучається до формування стратегії подальшого розвитку освітянської галузі. Тож не випадково у його стінах днями пройшло засідання президії Громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої освіти України».

До його роботи долучилися представники законодавчої та виконавчої влади — заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров, перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, заступниця міністра освіти і науки Світлана Даниленко, народні депутати — голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України Андрій Клочко, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Юлія Гришина і відомий політик Іван Кириленко, заступник голови НАЗЯВО Олена Єременко та інші.

Ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко презентував цей університет — його 125-річну історію, наукові та освітні можливості, результати цьогорічної вступної кампанії, яку успішно завершили, попри реалії воєнного року, активну співпрацю з бізнесом, широкі міжнародні зв’язки і пов’язані з цим основні міжнародні гранти. Він згадав і про проблеми, пов’язані з наміром вилучення університетських земель, на яких функціонують навчально-дослідні господарства, де проходять виробничі практики нинішні студенти. На це останнє відразу відреагували Олексій Дніпров і Юлія Гришина, які пообіцяли освітянам підтримку.

Було розглянуто функціонування закладів вищої освіти в умовах війни, їхню подальшу тактику і стратегію в сучасних реаліях. Зокрема, йшлося про бюджет і фінансування вишів, підсумки вступної кампанії 2022 року, створення відокремлених підрозділів ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» та їх участь у реформуванні структури ЗВО країни. Ці питання, озвучені головою цієї поважної організації Петром Куліковим, знайшли розуміння у парламентарів і освітян.

Йшлося і про особливості тимчасового порядку акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану.

А заключним питанням, яке обговорили українські ректори, стала організація проведення Всеукраїнського форуму «SEB-2022: наука, освіта, бізнес», зокрема створення його оргкомітету. Цей форум має на меті посилення співпраці закладів вищої освіти з бізнесом, створення необхідних для цього законопроєктів тощо. До речі, перший успішний крок з проведення такого заходу в НУБіП вже зробили раніше, коли зібрали в стінах університету багатьох представників бізнесу, які відгукнулися на потреби української вищої освіти і науки.

Валентин Обрамбальський

для «Урядового кур’єра»