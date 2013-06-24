Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу. Загалом 1732 компаній подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед підприємств які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості (33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

«Держава продовжує надавати підтримку кожному, хто хоче захистити свій бізнес та перемістити потужності у безпечні регіони України. Допомога надається не тільки на етапах фізичного перевезення та запуску підприємства на новому місці. Бізнес отримує супровід і надалі після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини і організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції. Метою Уряду є збереження максимальної кількості підприємств, які створюють робочі місця, виробляють критично важливі товари і послуги та формують ВВП країни», – зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Прийом заявок на участь у програмі продовжується. Для цього необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням: https://auction.e-tender.ua/#/register

