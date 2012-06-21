Кольоровий атлас світу, якому приблизно 430 років, нещодавно реставрували за допомогою цифрових технологій.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Стародавня карта розкриває світ, яким він був майже п'ять століть тому. Дослідники реставрували 60 унікальних сторінок світового атласу XVI століття, в якому представлено фантастичні істоти, такі як єдиноріг Сибірін, корабель-амбірант, жахливі гігантські птахи…
Рукописну карту розміром 10 футів у висоту і ширину створив маловідомий картограф Урбано Монте (Urbano Monte ) у 1587 році. Монте народився в заможній родині у Мілані і з дитинства захоплювався географією. З історичних джерел відомо, що Монте зустрічався з японською делегацією, яка відвідала Мілан у 1585 році. Тому на його карті є розширена інформацію про Японію, якої не було на інших західних картах, створених на той час.
Монте працював над створеням атласу 18 років після того, як Жерардус Меркатор створив карту, яка нині використовується у більшості навчальних закладів та додатків для смартфонів, повідомляє CBC. Але карта Монте, на відміну від Меркатора, зображає Землю як її видно з простору, безпосередньо над Північним полюсом. Останнім часом проекцію Меркатора піддали критиці за його Євро-центричне зображення, в якому західні та північні регіони більші, ніж вони є насправді.
За словами колекціонера Девіда Румсі, який купив стародавній атлас і пожертвував його Центру картографії Девіда Румсі в Стенфордському університеті, який він заснував у 2016 році, картографам ренесансу не подобалися «порожні місця».
«Я думаю, що Монте насправді намагався показати круговий характер Землі», – сказав Ремсі. «Це більше, ніж просто карта», – сказав він. «Це цілий науковий інструмент».
Окремі аркуші та композиції фантастичної карти тепер доступні в Інтернеті. Дивіться їх – це вражаюча робота.